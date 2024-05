Matheus Morais da Silva, era um dos chefes da facção criminosa Bonde da Cria, em Pernambuco, e é acusado de diversos homicídios qualificados, além do crime de tráfico de drogas - Reprodução

Publicado 10/05/2024 14:27 | Atualizado 10/05/2024 14:36

Belford Roxo - Um criminoso foragido do estado de Pernambuco, Matheus Morais da Silva, de 29 anos, foi preso por policiais civis da Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF), nesta sexta-feira (10), em uma comunidade de Belford Roxo. Segundo apurado, o preso foragido desde 2019, era um dos chefes da facção criminosa, Bonde da Cria, em Pernambuco, e é acusado de diversos homicídios qualificados, além do crime de tráfico de drogas.



A ação ocorreu em conjunto com policiais civis pernambucanos e contou com o apoio de agentes da Subsecretaria de Inteligência (Ssinte).



De acordo com as investigações, Matheus um dos líderes de uma facção criminosa de Pernambuco e continuava exercendo influência, mesmo escondido em outro estado.

Contra o suspeito, foram cumpridos cinco mandados de prisão e um de busca e apreensão.