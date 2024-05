A comida servida no Restaurante do Povo de Belford Roxo atrai dezenas de pessoas todos os dias - Jeovani Campos / PMBR

Publicado 09/05/2024 17:05

Belford Roxo - Em comemoração ao Dia das Mães, o Restaurante do Povo de Belford Roxo, supervisionado no município pela da Secretaria Municipal de Assistência Social, Cidadania e Combate à Fome (Semascf), estará funcionando, neste domingo (12), das 11h às 15h, servindo um cardápio especial, por apenas R$ 1 real.



Funcionando de segunda a sexta-feira, há quase dois anos, na Rua Floripes Rocha, 38, no centro da Cidade, pertinho da Estação Ferroviária, em uma parceria entre a Prefeitura e o Governo Estadual, o Restaurante do Povo serve cerca de duas mil refeições diariamente, saborosas e nutritivas, em um ambiente limpo, arejado e acolhedor.

O almoço do Dia das Mães terá um cardápio especial no Restaurante do Povo de Belford Roxo Jeovani Campos / PMBR



Cardápio Dia das Mães



As famílias que forem ao Restaurante do Povo de Belford Roxo encontrarão um cardápio de dar água na boca. Na lista de menu estão: frango à parmegiana, macarronese, feijão tropeiro, carne assada com inhame, salada de tomate com alface, feijão e arroz. De sobremesa, maçã e pudim.



O restaurante abre às 6h para o café da manhã, que é servido até às 9h, com os seguintes ingredientes; café com leite, o tradicional cafezinho, pão quentinho com manteiga e frutas (variadas). A refeição matutina custa somente R$ 0,50.

As famílias que forem ao Restaurante do Povo de Belford Roxo encontrarão um cardápio bem sortido Jeovani Campos / PMBR



A secretária municipal de Assistência Social, Cidadania e Combate à Fome, Clarice Santos, destacou o papel social do Restaurante do Povo. “É um local em que as pessoas em situação de vulnerabilidade social podem almoçar por um real ou tomar um café por R$ 0,50. Tenho certeza que o almoço do Dia das Mães será um sucesso”, concluiu Clarice. “Tudo feito sempre com muito carinho para garantir a qualidade e o bom atendimento”, arrematou o gerente Edson Mendes.

