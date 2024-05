A segunda edição do Moto Rock irá arrecadar alimentos, produtos de higiene pessoal e outros itens para as vítimas das enchentes no Rio Grande do Sul - Rafael Barreto/ PMBR

Publicado 08/05/2024 10:53

Belford Roxo - Música, lazer e solidariedade. A Prefeitura de Belford Roxo, por meio da Secretaria Municipal de Cultura, em parceria com o motoclube Irmandade de Punho, realizará no próximo sábado (11), a partir das 12h, a 2ª edição do Motorock, na Praça de Areia Branca. O evento vai arrecadar doações de alimentos, ração para animais, roupas, cobertores, produtos de higiene pessoal, roupas de cama e material de limpeza para as vítimas dos temporais no Rio Grande do Sul.



A programação terá 12 horas de duração com a apresentação ao vivo de seis bandas de rock: Amplica, Tempo Raro, Moto Bones, Tia Dolores, Balísticas e Hell Visions. O público também poderá encontrar muitas barracas de comidas, bebidas, roupas e acessórios espalhados pela praça.

O secretário municipal de Cultura, Gabriel Gomes, convidou a população belforroxense e dos municípios vizinhos para participar do evento. "Vamos aproveitar o sucesso da festa que reúne os amantes das duas rodas e de música de qualidade para arrecadar itens essenciais que serão destinados às famílias do sul do país", afirmou Gabriel.