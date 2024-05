A 2ª Corrida e Caminhada do Trabalhador contou com a participação de um bom número de pessoas - Rafael Barreto /PMBR

Publicado 06/05/2024 17:35

Belford Roxo - A Prefeitura de Belford Roxo, em parceria com o Projeto Bem Estar, realizou na Praça da Piam, no último domingo (06), a 2ª Corrida e Caminhada no município, em referência ao Dia Trabalhador. O evento contou com a presença de cerca de 150 pessoas, divididas entre crianças, adultos e idosos, sendo eles moradores da cidade e de outros municípios.



O objetivo foi combater o sedentarismo e incentivar a prática de exercícios físicos aos moradores, aproveitando a semana que teve o dia do trabalhador. Ao final da corrida, todos os participantes receberam medalhas.

O vereador Igo Menezes e secretário Matheus Carneiro exibem o troféu conquistado na corrida Rafael Barreto /PMBR



Ao todo foram cerca de 5km de caminhada, começando na Praça da Piam, seguindo para a Avenida Atlântica, entrando na Rua Mauá e pegando toda a Avenida Bob Kennedy, para então finalizar na Avenida Piam de volta à Praça de Piam.



O secretário de Gestão e Inovação em Serviços Públicos, Matheus Carneiro, marcou presença na corrida e ressaltou a importância da prática de exercícios. "Fico muito feliz de ver várias pessoas aqui presentes buscando ter cada vez mais hábitos saudáveis. É fundamental que a Prefeitura esteja sempre incentivando a prática de exercícios físicos para os nossos cidadãos", frisou Matheus, ao lado do vereador Igo Menezes.

O secretário Matheus Carneiro e o vereador Igo Menezes participaram da Corrida e Caminhada do Trabalhador Rafael Barreto /PMBR



Sentimento de superação



A moradora de Mesquita e enfermeira, Nathalee Pereira, 26, contou que depois que começou a praticar corrida, não consegue mais parar. "Cada corrida é sempre uma briga interna com nós mesmos. A gente fica ansiosa para chegar ao final e quando acabamos dá um sentimento de superação", frisou. "Além da parte física, eu diria que a prática de exercícios ajuda muito na saúde mental, que acho até mais importante", finalizou Nathalee.

A moradora de Mesquita e enfermeira, Nathalee Pereira, contou que depois que começou a praticar corrida, não consegue mais parar Rafael Barreto /PMBR



O funcionário público, Marlon Freitas, 35, celebrou por ter finalizado a corrida em primeiro lugar. "Eu queria agradecer por estar participando desse esporte, que é o que mais gosto de fazer", frisou. "Para mim, a importância maior é a questão da saúde. A gente tem que cuidar com muito carinho e com muito esmero para que a gente tenha um futuro saudável a longo prazo", finalizou Marlon.