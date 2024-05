A ocorrência policial com os presos e todo o material apreendido foi registrada na 54ª DP - Divulgação / 39º BPM

Publicado 05/05/2024 14:39

Belford Roxo - Três traficantes foram presos por policiais militares do 39º BPM (Belford Roxo), no início da noite deste sábado (04), no bairro Gogó da Ema, em Belford Roxo. Com os presos foram apreendidos: 01 revólver calibre 32 com numeração raspada; 01 rádio transmissor; 01 aparelho celular; 178 cápsulas de cocaína; 136 trouxinhas de maconha; e 31 pedras de crack.

Na ação, os agentes faziam um patrulhamento pelo bairro, quando perceberam três homens em atitude suspeita. Após a abordagem, foi encontrado com os acusados, o revólver e as drogas.



A ocorrência policial foi registrada na 54ª DP (Belford Roxo), onde os três traficantes permaneceram presos.