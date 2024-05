Na ação social, alunos fizeram a tipagem sanguínea para descobrir o Fator RH - Divulgação

Publicado 03/05/2024 11:00 | Atualizado 03/05/2024 13:00

Belford Roxo – Na semana que antecedeu O Dia do Trabalhador, comemorado no dia 1º de maio, a Escola Municipal Amélia Ricci Baroni promoveu uma grande ação social, em Belford Roxo. A unidade de ensino municipal, no bairro Andrade Araújo, levou gratuitamente uma série de serviços e atividades para pais/responsáveis; alunos; corpo técnico da escola e também para os moradores locais e de bairros adjacentes.

Foram oferecidos: 2ª via de documentos, Balcão de Empregos (SINE), cabeleireiro, manicure, designer de sobrancelhas, aferição de pressão, podologia, Tipagem Sanguínea, teste de glicose, massagem, palestras com enfermeiros sobre doenças, vacinação, Carteira Digital, entre outras atividades e serviços. A ação social contou com a parceria da Escola Técnica de Enfermagem Vencer (unidade Nova Iguaçu) que disponibilizou profissionais e estudantes de saúde para atuarem na ação social.

Cerca de 400 pessoas foram atendidas, criando uma perfeita integração entre a escola e a comunidade local. Completado ainda com uma deliciosa feijoada servida na hora do almoço.

Os servidores de todo quadro de apoio, além de professores, coordenadores, orientadoras escolares e pedagógicas da E.M. Amélia Ricci Baroni, com muita alegria e disposição, atenderam de forma prestativa e atenciosa todos que buscavam os serviços sociais e de saúde na unidade pública de ensino.



"Essa foi uma ação social também pedagógica. Além proporcionar os serviços e criar uma integração com a comunidade local”, destacou a diretora da escola, Sueli Cardoso.

