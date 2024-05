O funcionário da Águas do Rio com o carro roubado recuperado pelos policiais militares do 39º BPM - Dani Souza / 39º BPM

O funcionário da Águas do Rio com o carro roubado recuperado pelos policiais militares do 39º BPMDani Souza / 39º BPM

Publicado 03/05/2024 10:22 | Atualizado 03/05/2024 10:26

Belford Roxo – Um carro roubado da Águas do Rio, foi recuperado na manhã desta sexta-feira (03), por policiais militares do 39º BPM (Belford Roxo), na Avenida General José Muller, em Heliópolis, em Belford Roxo. O veículo da concessionária havia sido roubado no bairro Itaipú, também em Belford Roxo.

O carro foi devolvido ao funcionário da Águas do Rio.

A ocorrência policial foi registrada na 54ª DP (Belford Roxo).