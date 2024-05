A equipe dos Sinistrinhos de Bel no último treino antes de pegar o Santa Cruz - Divulgação / SEBR

A equipe dos Sinistrinhos de Bel no último treino antes de pegar o Santa CruzDivulgação / SEBR

Publicado 02/05/2024 22:37

Belford Roxo - A Copa União de Base Banlek 2024 Sub–16 chega a 8ª rodada tendo como líder invicto, o Belford Roxo, que vai bater de frente com o Santa Cruz, nesta sexta-feira (03), às 9h, no Estádio Nélio Gomes, no bairro São Bernardo. O time comandado pelo técnico David Fernandes, está com 21 pontos na tabela classificatória, sendo 11 a mais que o seu adversário, que se encontra em 6º lugar. A entrada para a partida é gratuita.



“Nosso lema continua sendo treinar muito e vencer para trazer esse título inédito para nossa cidade. Vamos jogar em casa com garra colocando em prática mais uma vez todos os ensinamentos que recebemos nos treinos diariamente. E contamos com a ajuda da nossa torcida em campo”, declarou o meia atacante Chico Bola.

O meia atacante Chico Bola sabe da importância do confronto desta sexta-feira Divulgação



Na última partida, os Sinistrinhos de Bel ganharam o Mendanha por 1 a 0, em Campo Grande.

