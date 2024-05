Daniel Silva é o novo intérprete da escola de samba de Belford Roxo - Divulgação

Daniel Silva é o novo intérprete da escola de samba de Belford RoxoDivulgação

Publicado 02/05/2024 13:20

Belford Roxo - Daniel Silva está de volta para Inocentes de Belford Roxo, agora como intérprete oficial. Ele fez parte do carro de som da agremiação em 2004, como apoio de Bruno Ribas. E agora, assume o microfone principal para 2025, o convite foi feito pelo presidente de Honra Reginaldo Gomes, na manhã desta quarta-feira (01), e logo aceito pelo artista.

"Cantar comandando o carro de som na Inocentes de Belford Roxo é uma nova página que escrevo na minha vida . Estou feliz, tranquilo, com garra para defender o pavilhão vermelho , azul e branco rumo a vitória. Fiquei surpreso ao receber o telefonema do meu amigo e presidente Reginaldo Gomes, sou grato pelo convite, pois é um sonho que estou realizando. Minha comunidade belforroxense tenho esse recado: Ih ! É disso que o povo gosta, com muita paz no coração; Salve a Caçulinha da Baixada! Pisa forte Inocentes!", falou com entusiasmo Daniel Silva.



O novo intérprete vem de uma família de músicos. Formado pelo Conservatório Brasileiro de Música em Cordas (cavaco, banjo, bandolim e violão) é também percussionista. Aos 7 anos de idade, foi mascote da ala de Tamborim da São Clemente, com 8 anos já defendia samba tocando cavaco. Aos 17, foi vocalista do Grupo Raça e continuou intensificando sua carreira de cantor de apoio em várias escolas de samba, Império Serrano, Inocentes, Paraíso do Tuiuti, Sossego, Unidos da Tijuca, Mocidade Independente de Padre Miguel e atualmente na Mangueira.

Como cantor oficial passou pelo Engenho da Rainha, Santa Cruz, Paraíso do Tuiuti e Império da Tijuca .



Sua apresentação à comunidade deverá acontecer no mês de julho, na festa de aniversário da Tricolor da Baixada Fluminense.