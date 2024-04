A ocorrência policial com a pistola, a motocicleta e os outros materiais, foi registrada na 54ª DP - Divulgação / 39º BPM

Belford Roxo - Um criminoso armado com uma pistola calibre 9mm, foi preso por policiais militares do 39º BPM (Belford Roxo), na manhã desta terça-feira (30), após uma troca de tiros entre os agentes e dois homens em uma motocicleta roubada, na Rua Jorge Bragança, no bairro Gogó da Ema, em Belford Roxo. Foram apreendidos ainda com o preso: 01 carregador; 14 munições; 05 tabletes de maconha; e motocicleta roubada.

Na ação, os agentes do Grupamento de Ações Táticas (GAT) faziam patrulhamento pela via quando perceberam dois homens em atitude suspeita trafegando em uma motocicleta. Ao tentarem fazer a abordagem, os suspeitos efetuaram atiraram contra os policiais militares. Após o confronto, um criminoso foi preso com a pistola com numeração raspada, os demais materiais, e a motocicleta roubada.

A ocorrência policial foi registrada na 54ª DP (Belford Roxo).