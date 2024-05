O secretário de Gestão e Inovação em Serviços Públicos, Matheus Carneiro, e a primeira-dama e deputada federal Daniela do Waguinho analisam o mapa da praça - Rafael Barreto / PMBR

Publicado 30/04/2024 18:53

Belford Roxo - O secretário de Gestão e Inovação em Serviços Públicos de Belford Roxo, Matheus Carneiro e a primeira-dama e deputada federal Daniela do Waguinho visitaram, nesta terça-feira (30), as obras de construção da rodoviária com uma praça completa e uma nova escola municipal em Nova Aurora.



De acordo com o projeto que está sendo construído na Avenida Nova Aurora, a rodoviária contará com uma praça completa com quadra poliesportiva, academia, parquinho, dois banheiros PCD (para pessoa com deficiência), rampas de acessibilidade e quiosque. Serão mais de 1.600 m² de área construída beneficiando cerca de 80 mil moradores da região.

Secretário Matheus Carneiro e a primeira-dama e deputada federal Daniela do Waguinho vistoriaram a escola Rafael Barreto / PMBR



Na sequência, as autoridades acompanharam as obras de construção do novo espaço físico da escola municipal Santa Cruz, na rua das Praças. A unidade terá sete salas climatizadas, refeitório, coordenação, direção e secretaria, com capacidade para atender mais de 500 alunos do primeiro ao nono ano de escolaridade.



Aspectos positivos



A primeira-dama e deputada federal Daniela do Waguinho destacou a importância dos investimentos na região. "Estamos trabalhando para garantir que as obras contemplem todos os aspectos positivos de valorização do bairro, fortalecimento do comércio local e na melhora qualidade de vida dos moradores", afirmou. "Além disso, estamos com obras avançadas de uma nova unidade de ensino que vai acolher os alunos da região com muito conforto e segurança", completou Daniela.

A moradora de Nova Aurora, Claudia Ribeiro, conversou com a deputada federal Daniela do Waguinho elogiou as obras da praça e da escola Rafael Barreto / PMBR



O secretário municipal de Gestão e Inovação em Serviços Públicos, Matheus Carneiro, enfatizou o trabalho da gestão da cidade. "Essas visitas técnicas são fundamentais para verificar os detalhes dos projetos que vão transformar a cara do bairro e entregar benefícios para milhares de famílias belforroxenses", ressaltou Matheus.

A primeira-dama e deputada federal Daniela do Waguinho e o secretário Matheus Carneiro na escola que está sendo construída Rafael Barreto / PMBR



A moradora de Nova Aurora, Claudia Ribeiro, de 55 anos, comentou sobre as melhorias no bairro. "As obras estão ficando ótimas e acredito que tudo vai ficar da melhor qualidade", compartilhou. "Belford Roxo tem evoluído bastante e agradeço por Nova Aurora estar recebendo todas essas benfeitorias", acrescentou Claudia.