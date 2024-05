A ocorrência policial com a arma e todo o material apreendido foi registrada na 54ª DP - Divulgação / 39º BPM

Belford Roxo – Um criminoso ficou ferido após uma troca de com policiais militares do 39º BPM (Belford Roxo), na manhã desta quarta-feira (01), na Rua Dona Eulália, na Comunidade do Sapo, em Belford Roxo. Com o homem, que foi socorrido no Hospital Municipal de Belford Roxo, foram apreendidos: 01 pistola calibre 40; 01 carregador; 09 munições; 01 rádio transmissor; e 114 cápsulas de cocaína.



Na ação, os agentes faziam um patrulhamento pela região quando foram atacados a tiros por criminosos, sendo necessário o revide. Ao término do confronto, o criminoso ferido foi localizado e socorrido pelos policiais militares. O acusado permaneceu preso no hospital sob custódia.



A ocorrência policial foi registrada na 54ª DP (Belford Roxo).