Os novos conselheiros foram empossados e terão mandato de dois anos - Kristian Amarante / PMBR

Os novos conselheiros foram empossados e terão mandato de dois anosKristian Amarante / PMBR

Publicado 02/05/2024 17:12

Belford Roxo - A Secretaria de Trabalho, Renda e Economia Solidária de Belford Roxo empossou, nesta quinta-feira (02), os novos representantes do Conselho Municipal de Trabalho e Renda e de Economia Solidária, em cerimônia solene na sede da Secretaria, localizado na Avenida Benjamin Pinto Dias, 1305 - Centro.



Os conselheiros terão mandato de dois anos, até 2025. Durante a cerimônia, o secretário municipal de Trabalho, Renda e Economia Solidária, Gilvan Medeiros, ressaltou a representatividade do novo grupo. "É de suma importância a efetivação dos conselheiros aqui hoje, onde estaremos começando um novo ciclo de trabalho na cidade de Belford Roxo", frisou. "É um grande momento em que nós estamos instituindo a composição da formação dos dois conselhos principais que são responsáveis por toda a política do trabalho no município", finalizou Gilvan.



Geração de emprego e desenvolvimento



O secretário de Governo, Luís Eduardo Oliveira (Luisinho), pontuou sobre o trabalho dos conselheiros. “Nós precisamos dos conselheiros para que possamos buscar recursos externos, trazer mais desenvolvimento e indústria, gerar emprego e também desenvolver a economia solidária no município”, frisou. “A função deles será basicamente se reunir para elaborar as diretrizes para que possamos fazer o desenvolvimento econômico e de emprego na cidade”, afirmou.



A mesa da diretoria foi composta pelo secretário municipal de Trabalho, Renda e Economia Solidária, Gilvan Medeiros; o secretário de Governo, Luís Eduardo Oliveira (Luisinho); o secretário de Desenvolvimento Econômico, Algacir Moulin; a vice-presidente do Conselho Municipal de Saúde de Belford Roxo, Jandira Rosa e o presidente conselho Tutelar da criança e adolescentes, Joacir Simões.

O secretário de Trabalho, Gilvan Medeiros, destacou a importância do Conselho Kristian Amarante / PMBR



CONSELHO DO TRABALHO E RENDA - EMPOSSADOS



I – Bancada do Governo:



Secretaria Municipal de Assistência Social, Cidadania e da Mulher



Titular: Juliana Bento Carvalho



Suplente: Cristiane Borges Nogueira



Secretaria Municipal de Educação:



Titular: Michele dos Santos Castro



Suplente: Maria Elza Peixoto Santos



Secretaria Municipal de Ciência e Tecnologia:



Titular: Fernando de Souza



Suplente: Clayton dos Santos Liberatori



Secretaria Municipal de Serviços Públicos:



Titular: Milene Soares Marreiro de Oliveira



Suplente: Yuri Rafael Soares de Azevedo



II – Bancada dos Trabalhadores:



Representante da Associação dos Servidores Administrativos – ASABEL



Titular: Eliane de Araújo Lima Pereira



Suplente: Jairo Ferreira Martins



Representante dos Vendedores Ambulantes:



Titular: Débora Toledo da Silva



Suplente: Orlando Souza Galo



Representante do Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Belford Roxo



Titular: Edilson Gonçalves de Aguiar



Suplente: Claudia Regina Maria Santos



Representante do SINDIQUÍMICA:



Titular: Cecil Emílio Figueiredo Patriota



Suplente: Elton Pacheco Pereira



III- Bancada dos Empregadores:



Representante da Associação de Industria e Comercio de Belford Roxo- ACIBR



Titular Carlos Antônio dos Santos



Suplente: Ivonete Maria de Aguiar Mazzega



Representante do Sindicato do Comércio Varejista - SINCOVANI



Titular: Sueli Ribeiro Lima



Suplente: Jane Abdon Araújo



Representante da Câmara de Dirigentes Lojista (CDL)



Titular: Aline Brito



Suplente: Ariane Pessoa



Representante do Sindicato dos Trabalhadores da Construção Civil de Nova Iguaçu - SINTRACOMMNI



Titular: Tiago Nunes da Cunha Filho



Suplente: Reginaldo da Silva Fernandes



CONSELHO DE ECONOMIA SOLIDÁRIA



I - PODER PÚBLICO



Representante da Secretaria Municipal de Trabalho, Renda e Economia Solidária:



Titular: Elenira de Vasconcellos Silva



Suplente: Marcia Helena da Cunha



Representante da Secretaria Municipal de Cultura:



Titular: André Luís de Barros Melo



Suplente: José Prachedes da Silva



Representante da Secretaria Municipal de Assistência Social:



Titular: Juliana Bento Carvalho



Suplente: Cristiane Borges Nogueira



Representante da Secretaria Municipal do Envelhecimento Saudável:



Titular: Lilian Cristina Ferreira de Oliveira. Titular: Juliana Bento CarvalhoSuplente: Cristiane Borges NogueiraTitular: Michele dos Santos CastroSuplente: Maria Elza Peixoto SantosTitular: Fernando de SouzaSuplente: Clayton dos Santos LiberatoriTitular: Milene Soares Marreiro de OliveiraSuplente: Yuri Rafael Soares de AzevedoRepresentante da Associação dos Servidores Administrativos – ASABELTitular: Eliane de Araújo Lima PereiraSuplente: Jairo Ferreira MartinsTitular: Débora Toledo da SilvaSuplente: Orlando Souza GaloTitular: Edilson Gonçalves de AguiarSuplente: Claudia Regina Maria SantosTitular: Cecil Emílio Figueiredo PatriotaSuplente: Elton Pacheco PereiraTitular Carlos Antônio dos SantosSuplente: Ivonete Maria de Aguiar MazzegaTitular: Sueli Ribeiro LimaSuplente: Jane Abdon AraújoTitular: Aline BritoSuplente: Ariane PessoaTitular: Tiago Nunes da Cunha FilhoSuplente: Reginaldo da Silva FernandesRepresentante da Secretaria Municipal de Trabalho, Renda e Economia Solidária:Titular: Elenira de Vasconcellos SilvaSuplente: Marcia Helena da CunhaTitular: André Luís de Barros MeloSuplente: José Prachedes da SilvaTitular: Juliana Bento CarvalhoSuplente: Cristiane Borges NogueiraTitular: Lilian Cristina Ferreira de Oliveira.