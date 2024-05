O evento reuniu centenas de jovens de diversas categorias de base no Estádio Nélio Gomes - Divulgação

Publicado 02/05/2024 16:07

Belford Roxo - A manhã foi de muito futebol nas comemorações nesta quarta-feira, do dia 1º de maio, no Estádio Nélio Gomes, em São Bernardo, Belford Roxo. O evento reuniu centenas de jovens no Torneio de Futebol Nélio Gomes. A competição teve como objetivo comemorar o Dia do Trabalhador com uma atividade esportiva, que reuniu atletas, pais e torcedores.



“Foi uma festa bonita. É preciso que todos saibam que são mais de 600 atletas entre crianças e jovens, na escolinha e equipe da base que são beneficiados com as atividades neste local, que tem preparado jogadores para brilharem no futebol nacional, disse o membro da comissão organizadora do Torneio Nélio Gomes, M. Soares.

Jovens atletas das divisões de base, pais, torcedores e a diretoria da Sociedade Esportiva Belford Roxo participaram do evento esportivo no Estádio Nélio Gomes Divulgação



A competição foi dividida nas seguintes categorias: Sub -08 (nascidos até o ano de 2016); Sub – 11 (nascidos até o ano de 2013) e Sub – 14 (nascidos até o ano de 2010). Sendo 04 (quatro) times de cada categoria. Participaram 16 equipes, que receberam troféus e medalhas.



Durante o evento foi servido cachorro-quente, pipoca e refrigerante para os atletas e as crianças brincaram no toboágua, totó, pula-pula e muita bola.

Os jovens jogadores receberam medalhas e troféus no Estádio Nélio Gomes Divulgação



Troféus e medalhas foram entregues às equipes pela diretoria e comissão técnica da Sociedade Esportiva Belford Roxo.