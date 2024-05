O prefeito Waguinho e o secretário Matheus Carneiro conversaram com pacientes da UPA - Rafael Barreto/PMBR

Publicado 03/05/2024 17:44 | Atualizado 03/05/2024 17:44

Belford Roxo - O prefeito de Belford Roxo, Wagner dos Santos Carneiro, o Waguinho, e o secretário municipal de Gestão e Inovação em Serviços Públicos, Matheus Carneiro, visitaram nesta sexta-feira (03), a Unidade de Pronto Atendimento (UPA), no Parque dos Ferreiras.



As autoridades acompanharam o funcionamento dos atendimentos, fiscalizando a estrutura e os serviços na nova UPA à serviço dos cidadãos belforroxenses. Durante a visita, o prefeito ouviu pacientes e interagiu com os profissionais da unidade.

Waguinho ouviu atentamente as pessoas que foram procurar atendimento e ouviu elogios Rafael Barreto/PMBR



O prefeito Waguinho declarou que a unidade está funcionando com normalidade e comprometimento dos funcionários. “Reforçamos o nosso compromisso com a saúde das famílias belforroxenses e toda a equipe está capacitada para oferecer atendimentos de qualidade”, frisou. “A nova UPA faz parte de um complexo especial que também contará com um Hospital Infantil e um Hospital da Mulher, que estamos trabalhando em ritmo acelerado para entregar”, completou Waguinho.



Qualidade dos serviços



O secretário municipal de Gestão e Inovação em Serviços Públicos, Matheus Carneiro, pontuou sobre a visita. “Vamos priorizar a qualidade dos serviços para que a população receba um acolhimento de excelência. Seguimos empenhados na missão de levar saúde para quem precisa”, afirmou Matheus.



O motorista e morador do bairro Xavantes, Roberto Narciso, 50 anos, relatou a experiência na unidade. "Agradeço pelo trabalho que está sendo realizado na cidade e que continue nessa evolução", ressaltou. "O atendimento foi muito bom, todos foram muito educados e atenciosos", finalizou Roberto.

Na UPA, Waguinho e Matheus conversaram também com funcionários Rafael Barreto/PMBR



A moradora de Duque de Caxias, Janilce Ricarter, 65 anos, buscou atendimento na unidade de Belford Roxo. "Eu estou com problema de estômago, aí precisei tomar soro. A equipe foi super gentil comigo", contou Janilce.



A moradora de Duque de Caxias, Janilce Ricarter, 65 anos, buscou atendimento na unidade de Belford Roxo. "Eu estou com problema de estômago, aí precisei tomar soro. A equipe foi super gentil comigo", contou Janilce.

As autoridades também visitaram o Centro Odontológico e Complexo Regulador para avaliar a estrutura interna e os atendimentos.