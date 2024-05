Jogadores do Belford Roxo Sub-16 comemorando um dos gols contra o Santa Cruz - Divulgação / Isaac Timóteo

Publicado 04/05/2024 16:07 | Atualizado 04/05/2024 16:11

Belford Roxo - Os meninos do sub-16 do Belford Roxo deram mais um show de bola, na manhã desta sexta-feira (03), no Estádio Nélio Gomes, ao vencerem o Santa Cruz por 2 a 0, mantendo a liderança invicta da Copa União de Base Banlek 2024. Os gols foram dos meia atacantes, Ryan e Victor.

Partida no Estádio Nélio Gomes foi disputada sob forte calor Divulgação / Isaac Timóteo



“O jogo de hoje foi difícil, pois o adversário é bom e o sol estava forte, mas nosso time tem feito o dever de casa direito e o resultado é a vitória”, disse o meia atacante do Belford Roxo, Ryan.

Os autores dos gols contra o Santa Cruz, o meia atacante Ryan (D) e o meia atacante Victor Divulgação / Isaac Timóteo

A Sociedade Esportiva Belford Roxo Sub-16 soma 24 pontos na tabela classificatória, garantindo o primeiro lugar absoluto.



O próximo confronto será contra o América, terceiro colocado no torneio, no próximo sábado (11), no Nélio Gomes, no bairro São Bernardo.