Secretário municipal Matheus Carneiro explicou como funciona a Bel - Rafael Barreto/PMBR

Publicado 03/05/2024 17:54

Belford Roxo - A Prefeitura de Belford Roxo, através da Secretaria Municipal de Gestão e Inovação em Serviços Públicos, lançou oficialmente nesta sexta-feira (03) o programa de Inteligência Artificial BEL que irá oferecer de forma simples e rápida uma série de serviços da administração municipal para os servidores e contribuintes, como por exemplo: emissão de certidões, alvarás, guia de IPTU, acordos, contracheques e declaração de renda. O evento aconteceu no Teatro da Cidade, no bairro Piam.



O programa também responderá dúvidas que não necessariamente podem estar relacionadas com os serviços da prefeitura, como por exemplo: ‘como tirar uma carteira de habilitação?’, na qual o a BEL irá direcionar ao site do Detran; ou ‘minha vizinha está sendo agredida’, a BEL irá informar todos os números de socorro para que a pessoa possa prestar ajuda.

Daniela do Waguinho e Matheus Carneiro com ao lado da "BEL", na apresentação do programa Rafael Barreto/PMBR



Na cerimônia, o secretário municipal de Gestão e Inovação em Serviços Públicos, Matheus Carneiro, apresentou dados do período de teste da BEL desde setembro de 2023, com mais de 20 mil acessos. Os itens mais solicitados à BEL foram: certidão, IPTU e extrato de dívida. "A BEL é simplesmente uma funcionária virtual que trabalha 24 horas para o povo. Dando todas as informações necessárias para que possa resolver os problemas dos cidadãos", frisou. "Com um simples telefone, de forma fácil e prática, o programa irá ajudar muito a nossa população sem precisar se deslocar até a prefeitura”, finalizou Matheus.



A primeira-dama e deputada federal Daniela do Waguinho declarou que a tecnologia está chegando com tudo em Belford Roxo. "Fico muito feliz de participar desse lançamento tão importante que irá facilitar a vida dos contribuintes do nosso município", frisou. "Esse é o nosso compromisso de sempre trazer novidades para nossa a população e, principalmente, levar informação", finalizou Daniela.

O Teatro da Cidade recebeu um bom público para o lançamento da Bel Rafael Barreto/PMBR



Parte tributária



O secretário municipal da Fazenda Marcos Ximenes afirmou que essa servidora virtual irá facilitar a vida do município de forma extraordinária. “A BEL irá ajudar qualquer cidadão, seja por conta da não necessidade de se estar presencialmente na prefeitura, ou se caso esteja em outro lugar do país, o contribuinte terá acesso a toda parte tributária da Secretaria Municipal da Fazenda”, afirmou Marcos Ximenez.



O diretor da empresa Modernização Pública e responsável pelo programa, Jorge Leal, resumiu sobre os próximas passos do programa. "Nós temos uma equipe que diariamente estará atualizando as informações e respostas que a BEL a princípio não sabe como responder. Então, quanto mais a população interage com ela, mais ela irá aprender", afirmou Jorge.

A deputada federal e primeira-dama Daniela do Waguinho, secretários e vereadores prestigiaram o lançamento da BEL Rafael Barreto/PMBR



Passo a passo de serviço



Todos os serviços poderão ser solicitados acionando a BEL, que é uma servidora pública, virtual e inteligente. A pessoa interessada deverá acessar o chat pelo site:



Se a solicitação for emissão de guia para pagamento de IPTU, a pessoa deverá seguir os seguintes passos:



1 – Digite ou fale a palavra IPTU;



2 – Digite o número de inscrição ou envie a foto do DAM (Documento de Arrecadação Municipal, que é uma guia que já foi paga ou não;



3 – Informe se é cota única, carnê completa ou apenas uma cota específica. Neste último caso, a pessoa deve falar: “Eu desejo a cota número tal (falar o número da cota). O documento será enviado rapidamente para o Whatsapp, Telegram ou chat.



O passo a passo para outros documentos é semelhante ao da emissão do IPTU.