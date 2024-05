O criminoso tentou se esconder em Bangu. Ele fugiu pulando muros para casas de vizinhos, até que se machucou em uma dessas tentativas e foi pego pelos policiais civis - Reprodução

Publicado 04/05/2024 00:30

Belford Roxo - Policiais civis da Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF) prenderam, nesta sexta-feira (03), em Bangu, na Zona Oeste do Rio de Janeiro, um miliciano acusado de matar um homem que não pagou as taxas ilegais cobradas pela milícia, no bairro Nova Aurora, em Belford Roxo. Ele vai responder por homicídio qualificado e também foi reconhecido como autor de outros dois delitos do mesmo tipo, praticados no mesmo município.



De acordo com as investigações, o crime ocorreu em fevereiro deste ano, quando a vítima foi baleada dentro do carro enquanto dirigia, transportando a companheira e a sogra. O miliciano passou de motocicleta e atirou.



O criminoso ainda tentou se esconder no bairro de Bangu. Ele fugiu dos policiais, pulando diversos muros para casas de vizinhos, até que se machucou em uma dessas tentativas e foi pego pelos agentes. O miliciano foi atendido em uma unidade de saúde e, depois, encaminhado ao presídio.



Segundo apurado, ele ainda foi reconhecido em outros inquéritos que apuram homicídios na região. O acusado tem anotação criminal por tráfico de drogas, organização criminosa e ameaça.

Ele também é investigado pelos policiais por liderar o grupo criminoso em disputas de territórios.