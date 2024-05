A ocorrência policial com as armas e drogas apreendida, além dos presos, foi registrada na 54ª DP - Divulgação / 39º BPM

Publicado 06/05/2024 17:16

Belford Roxo - Sete traficantes com grande quantidade de drogas, foram presos por policiais militares do 39º BPM, na tarde desta segunda-feira (06), durante operação no Complexo do Castelar, em Belford Roxo. Foram apreendidas ainda com os criminosos: quatro pistolas e rádios transmissores.

A ocorrência policial foi registrada na 54ª DP (Belford Roxo).