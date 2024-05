O CEO funcionará anexo ao Complexo Regulador. Ambas unidades são importantes para os moradores de Xavantes e bairros adjacentes - Rafael Barreto / PMBR

Publicado 06/05/2024 17:46 | Atualizado 06/05/2024 17:48

Belford Roxo - A Prefeitura de Belford Roxo inaugurou, na noite da última sexta-feira (03), o Complexo Regulador do bairro Xavantes, onde também funcionará o Centro de Especialidades Odontológicas (CEO). A unidade oferecerá exames de diversas especialidades como: ultrassonografia, raio-X, mamografia, densitometria óssea, eletroencefalograma. Além de fisioterapia, ortopedia e exames laboratoriais na unidade de saúde climatizada e moderna. A previsão é de que 300 pessoas sejam atendidas por dia.



O Centro de Especialidades Odontológicas (CEO) do bairro Xavantes, que contará com 20 dentistas, oferecerá diversos serviços como: extração, obturação, limpeza e canal. Além disso, haverá o serviço de odontopediatria (atendimento de crianças) e endodontista (canal).

Deputada federal Daniela do Waguinho, secretário Julião, prefeito Waguinho e secretário Matheus Carneiro inauguram o CEO Rafael Barreto / PMBR



O local também produzirá próteses e, caso o paciente necessite, a colocação da prótese será feita no próprio CEO. A expectativa é que a unidade atenda cerca de 250 pacientes por dia, que poderão marcar o atendimento direto no Complexo regulador, que funcionará anexo ao CEO.



O prefeito Wagner dos Santos Carneiro, o Waguinho, enfatizou o compromisso que tem como Prefeito em cuidar da saúde e lembrou das diversas conquistas que o município vem recebendo ao longo dos anos na área da saúde e da importância de Belford Roxo ter uma representante em Brasília trazendo recursos para o município. "Hoje estamos inaugurando mais uma Unidade de Saúde. É muito gratificante ver cada coisa se concretizando e sendo utilizada pelos nossos munícipes. Estamos trabalhando e nosso objetivo é conquistar cada vez mais benefícios para nossa cidade", concluiu o prefeito.

O Centro de Especialidades Odontológicas terá com 20 dentistas e uma série de serviços Rafael Barreto / PMBR



Recursos para a cidade



A deputada federal e primeira-dama Daniela do Waguinho participou do evento e destacou como é recompensador e especial fazer a entrega de equipamentos para a população de Belford Roxo. ''Luto para trazer sempre recursos para a cidade, pois desejo dias melhores para todos. Reconhecemos que vocês merecem ser honrados e por isso sempre mantemos o mesmo padrão de qualidade. Como deputada já consegui mais de 135 milhões em verbas federais para a saúde de Belford Roxo", concluiu Daniela. "O CEO fará uma série de procedimentos dentários que irão beneficiar moradores do Xavantes bairros adjacentes", completou o secretário de Saúde, Christian Vieira.

Secretário Christian Vieira, deputada federal Daniela do Waguinho, secretário Matheus Carneiro e prefeito Waguinho em um dos consultórios Rafael Barreto / PMBR



O Secretário de Gestão e Inovação em Serviços Públicos, Matheus Carneiro, destacou a importância de inaugurar mais um Centro Odontológico na cidade. ''No CEO teremos o serviço e também profissionais qualificados para isso. Serão 20 profissionais que cuidarão diariamente do sorriso da nossa gente", finalizou o secretário.

A deputada federal Daniela do Waguinho, prefeito Waguinho (ambos à direita), secretários e representantes da Prefeitura na recepção do CEO Rafael Barreto / PMBR



A dona de casa e moradora do Parque São Vicente, Maria Andrade Barreira, 58 anos, foi até o Xavante para ver o novo Complexo Regulador e o Centro de Especialidades Odontológicas. Maria disse estar animada para fazer um tratamento completo nos dentes. "Pra mim é um prazer muito grande estar aqui e ver tanta coisa acontecendo em Belford Roxo. O prefeito Waguinho tem feito um trabalho muito bonito na nossa cidade. A saúde está nota 10. Tudo que a gente precisa em relação à saúde a gente encontra aqui, finalizou Maria.''