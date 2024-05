Julio Piu, Matheus Carneiro, Daniela do Waguinho, prefeito Waguinho, secretário Christian Vieira e moradores na inauguração da USF - Rafael Barreto/PMBR

Julio Piu, Matheus Carneiro, Daniela do Waguinho, prefeito Waguinho, secretário Christian Vieira e moradores na inauguração da USFRafael Barreto/PMBR

Publicado 07/05/2024 17:49 | Atualizado 07/05/2024 17:54

Belford Roxo - O prefeito de Belford Roxo, Wagner dos Santos Carneiro, o Waguinho, inaugurou no último sábado (04), a Unidade de Saúde da Família Joaquim Medeiros de Lima, no bairro de Santa Teresa.



A Unidade de Saúde da Família Joaquim Medeiros de Lima está localizada na Avenida Pahand Bero, número 24, oferecendo atendimento em clínica geral e pediatria. O novo equipamento possui diversos serviços como preventivo, pré-natal, pesagem para o Programa Bolsa-Família, aferição de pressão arterial e glicemia capilar (HGT), além de ter uma sala de vacinação.

Prefeito Waguinho e vereador Julio Piu descerram a placa de inauguração da USF de Santa Teresa Rafael Barreto/PMBR



O prefeito Waguinho destacou os avanços na diversas áreas. “Vivemos um momento especial em Santa Teresa que está recebendo uma unidade de saúde. Através do novo PAC, o bairro também será contemplado com mais investimentos federais para obras de saneamento, drenagem e pavimentação, além da construção de escola e praças”, frisou o prefeito Waguinho, ao lado do vereador Júlio Piu.



A primeira-dama e deputada federal Daniela do Waguinho é a principal responsável pela chegada de recursos utilizados na cidade. "É sempre muito emocionante e gratificante realizar entregas que contribuem com melhorias reais para as famílias belforroxenses. O trabalho vai continuar e mais novidades estão por vir", afirmou Daniela.

Prefeito Waguinho, deputada federal Daniela do Waguinho e vereador Julio Piu inauguram a USF de Santa Teresa Rafael Barreto/PMBR



Trabalho de transformação



O secretário municipal de Gestão e Inovação em Serviços Públicos, Matheus Carneiro, enfatizou o trabalho de transformação. “Precisamos celebrar essa conquista na área da saúde que chegou para os moradores de Santa Teresa que precisam desse carinho e atenção”, pontuou Matheus. “Estamos empenhados em avançar ainda mais com programas e unidades totalmente equipadas para cuidar da saúde da população”, completou o secretário municipal de Saúde, Christian Vieira.



O filho do homenageado que também leva o nome do pai, Joaquim Medeiros, de 67 anos, comemorou a novidade no bairro. "Toda a comunidade precisava dessa unidade e agora é só alegria. Tenho muito orgulho do legado do meu pai que será lembrado para sempre aqui", compartilhou Joaquim, que recebeu uma placa de homenagem acompanhado dos irmãos. "Estamos em festa porque ganhamos a primeira unidade de Santa Teresa. Vivíamos dentro da lama e agora o bairro está melhorando muito", acrescentou a aposentada Maria de Fátima de Oliveira, de 68 anos.

Julio Piu, prefeito Waguinho, deputada Daniela do Waguinho, Matheus Carneiro, Christian Vieira e Paulo Andrade em um consultório da USF Rafael Barreto/PMBR



Primeiro morador do bairro



Joaquim Medeiros de Lima morou por muitos anos no bairro Santa Teresa, que era conhecido como fazenda do Calundu. Ele foi casado com Izolina Garcia de Lima, com quem teve 9 filhos e 35 netos. Joaquim trabalhou na cerâmica de tijolos do bairro. Ele era muito conhecido por ser o primeiro morador do bairro. Joaquim, que era aposentado, faleceu em 10 de junho de 1987.

Prefeito Waguinho deputada federal Daniela do Waguinho e secretário Matheus Carneiro entregam placa à família do homenageado Rafael Barreto/PMBR