O zagueiro Nathan Silva com a taça de campeão acreano - Divulgação

Publicado 06/05/2024 23:06 | Atualizado 06/05/2024 23:42

Belford Roxo - O zagueiro cria de Belford Roxo, Nathan da Silva, de 21 anos, foi um dos craques do Campeonato Estadual Acreano da 1ª Divisão de 2024, atuando como capitão do Independência Futebol Clube, levantando a taça de campeão, após o jejum de 26 anos. Ele foi considerado um dos quatro melhores zagueiros da competição pela imprensa local. As boas atuações no Acre, lhe rendeu uma transferência para o Barcelona Esportivo Capela, time da 2ª Divisão do Campeonato Paulista.



“Esta foi minha primeira viagem para jogar em um time fora do Rio de Janeiro, ficando meses longe de casa, mas fui abençoado por Deus que é minha maior inspiração, com mais um título de campeão. Sei que fui uma peça fundamental para o Independência e agradeço a diretoria e a equipe técnica do clube pela atenção. Quero novos desafios para mostrar ao mundo que o menino pobre da Baixada Fluminense venceu pelo seu talento e deu uma melhor condições de vida para a família. Serei eternamente grato ao Belford Roxo que me abriu as portas e a todos que tem me incentivado”, falou o zagueiro Nathan da Silva.

Nathan com o diretor jurídico do Belford Roxo assinando o seu primeiro contrato Divulgação



O defensor Nathan, que tem como ídolo o ex-zagueiro do Flamengo, Juan, começou a jogar futebol aos 11 anos, na escolinha do ex-jogador Luis Carlos da Silva (Pará), no bairro Guaraciaba. Mais tarde, foi se aperfeiçoar com os treinadores Antônio Carlos e Danilo que o conscientizaram do seu potencial como atleta.

Em 2021, fez teste e passou a integrar a equipe do sub-23 da Sociedade Esportiva Belford Roxo. Em 2022, foi promovido para o time profissional, sendo Campeão Estadual da Série C. No ano seguinte, se transferiu para o São Cristóvão conquistando a Taça Waldir Amaral, subindo para Série B2, e no mesmo ano para a Série B1.

O defensor com a camisa do Belford Roxo Divulgação