O secretário Gilvan Medeiros destacou a importância dos canais digitais para facilitar a vida dos microempreendedores - Kristian Amarante / PMBR

Publicado 08/05/2024 16:32

Belford Roxo - A Sala do Empreendedor, da Secretaria de Trabalho, Renda e Economia Solidária de Belford Roxo, disponibilizou o atendimento via canais digitais, sendo eles Whatsapp, E-mail e Instagram. Facilitando assim o acesso dos microempreendedores do município as dúvidas, informações, suporte e serviços necessários, de forma simples e rápida, sem precisar sair de casa.

A sala do empreendedor é um órgão de parceria com o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae), que fica dentro da Secretaria de Trabalho, Renda e Economia Solidária, para atendimento exclusivo aos microempreendedores do município. O secretário municipal de Trabalho, Renda e Economia Solidária, Gilvan Medeiros, declarou ser um passo para a modernização. “É importante que nós nos adequemos às novas tecnologias para atendermos cada vez melhor a nossa população”, afirmou Gilvan.

Diversos serviços em um só local

Alguns dos serviços disponibilizados pela sala do empreendedor são: orientação ao MEI; consulta prévia municipal; legalização do MEI no portal; emissão do carnê de pagamentos; emissão do certificado do MEI; alteração de dados cadastrais do MEI; baixa de inscrição do MEI no portal; declaração anual e acesso ao microcrédito. Todos os serviços são oferecidos pelo canal de atendimento via Whatsapp, E-mail e Instagram.

As oportunidades de alavancar seu negócio também é um dos serviços oferecidos pela Sala do Empreendedor, com cursos de capacitação, orientação para crédito e soluções em parceria com o SEBRAE para desenvolver da melhor forma o seu negócio.