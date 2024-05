O meia Breno Gomes (d) e o zagueiro Crislan realizando treino de força antes do jogo contra o América - Tiago de Lima / SEBR

Publicado 08/05/2024 16:54

Belford Roxo - Um duelo de gigantes do futebol da Baixada Fluminense acontecerá, nesta quinta-feira (09), às 15h30, no Estádio Nélio Gomes, em São Bernardo, quando o Belford Roxo, líder invicto da Copa União de Base Banlek, enfrenta o América Football Club, que está em terceiro lugar na competição, pela nona rodada do torneio.



“Para nós, esse jogo é muito importante, porque enfrentaremos um time carioca tradicional e que possui um elenco de qualidade. O nosso técnico David Fernandes intensificou durante a semana o treino de força e tático em campo para que nossas jogadas sejam certeiras. Convido a nossa torcida para estar presente” , falou o meia do Belford Roxo, Breno Gomes.

Os goleiros do Belford Roxo realizando treinamento Tiago de Lima / SEBR



Os Sinistrinhos de Bel estão com 100% de aproveitamento com oito vitórias e 39 gols de saldo.

