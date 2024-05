Durante a simulação, agentes da Defesa Civil evacuaram a sala colocando os alunos do lado de fora - Rafael Barreto/PMBR

Durante a simulação, agentes da Defesa Civil evacuaram a sala colocando os alunos do lado de foraRafael Barreto/PMBR

Publicado 09/05/2024 16:35

Belford Roxo - A Prefeitura de Belford Roxo, através da Secretaria Municipal de Defesa Civil, promoveu nesta quinta-feira (09), o “Projeto Escola Segura”, que consiste em um treinamento do abandono do prédio escolar em situações de emergência, ou seja, é uma simulação de evacuação de crianças e professores nas escolas em casos de necessidade. Também foi abordado sobre o tema do agressor ativo. O programa aconteceu na Escola Municipal Bispo Moacyr de Oliveira, no Xavantes.

Agente da Defesa Civil explica como funciona o "Projeto Escola Segura" Rafael Barreto/PMBR



O objetivo do projeto é instruir as escolas sobre como proceder em uma situação de emergência, seja incêndio, vazamento de gás, uma faísca, pane elétrica, entre outras razões. Também foi ensinado as orientações sobre como lidar com um agressor ativo, que é um indivíduo que planeja e executa ataques violentos em lugares públicos. O objetivo do projeto é instruir as escolas sobre como proceder em uma situação de emergência, seja incêndio, vazamento de gás, uma faísca, pane elétrica, entre outras razões. Também foi ensinado as orientações sobre como lidar com um agressor ativo, que é um indivíduo que planeja e executa ataques violentos em lugares públicos.

Agentes da Defesa Civil, alunos e funcionários participaram da simulação Rafael Barreto/PMBR



Números de emergência



O secretário municipal de Defesa Civil, Cristiano Nogueira, ressaltou a importância do treinamento para as crianças. "Nós ensinamos aos alunos a memorizarem os números de emergência, que são 190 (Polícia Militar), 192 (SAMU), 193 (Bombeiros), 199 (Defesa Civil) e 153 (Guarda Municipal) para que os nossos profissionais possam identificar a situação e agir na retirada das vítimas para um ambiente seguro”, ressaltou Cristiano. O secretário municipal de Defesa Civil, Cristiano Nogueira, ressaltou a importância do treinamento para as crianças. "Nós ensinamos aos alunos a memorizarem os números de emergência, que são 190 (Polícia Militar), 192 (SAMU), 193 (Bombeiros), 199 (Defesa Civil) e 153 (Guarda Municipal) para que os nossos profissionais possam identificar a situação e agir na retirada das vítimas para um ambiente seguro”, ressaltou Cristiano.