A secretária municipal de Assistência Social, Cidadania e Combate à Fome, Clarice Santos, coroou Maria Correia, a mãe mais idosa - Jeovani Campos / PMBR

Publicado 10/05/2024 17:18

Belford Roxo - A emoção marcou a tarde, desta sexta-feira (10), durante evento realizado no Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculo (SCFV), com integrantes da Atenção à Pessoa Idosa (API) e do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS Babi). A festa foi alusiva ao Dia da Família (15) e ao Dia das Mães, comemorado neste domingo (12), reuniu idosas e seus familiares. A secretária municipal de Assistência Social, Cidadania e Combate à Fome, Clarice Santos, e a superintendente de Assistência Social, Carla Fernandes prestigiaram e participaram do evento.



A festa começou com a eleição de mães por categorias: mais idosa, nova, simpática, tímida e gentil. Dona Maria Correia, 87, Maria Carolina 28, Valdiva Conceição, 61, Arlete Carvalho, 55 e Neusa Pinheiro, 78, foram eleitas respectivamente, ganharam faixas e desfilaram ao som da música “Manequim” (sucesso do grupo Dominó). Elas também participaram de sorteio de brindes, ganharam lembrancinhas da festa e se deliciaram com bolos, docinhos, salgadinhos e refrigerantes.

O coral formado por crianças e adolescentes do Centro de Referência da Assistência Social (CRAS) do bairro Babi, que cantou a música ?Trem Bala? Jeovani Campos / PMBR



As lágrimas da emoção vieram com a apresentação do coral, formado por crianças e adolescentes do Centro de Referência da Assistência Social (CRAS) do bairro Babi, que cantou a música “Trem Bala”, de Ana Vilela e Luan Santana. A supervisora do API, Elionete Miranda de Oliveira Lima, a Nete, e coordenadora do CRAS Babi, Maria Bernarda, apresentadoras do evento, abraçadas, não conseguiram conter o choro. "Esse espaço é um lugar de amor, alegria e atenção", disse Nete.



A tataravó da festa



Eleita a mãe mais idosa do evento, dona Maria Correia não escondeu a satisfação em revelar que já é tataravó. Aos 87 anos, ela contou que trabalhou muito como diarista para sustentar e criar seus quatro filhos. "Hoje perdi as contas de quantos netos tenho. Mas acho que são 10", destacou Maria, que tem três tataranetos. "Sou muito feliz por essa dádiva. Quero dizer também que estou muito feliz em estar participando do API", assegurou ela, integrada recentemente ao grupo.

Aos 87 anos, Maria Correia não escondeu a satisfação em revelar que já é tataravó Jeovani Campos / PMBR



A secretária municipal de Assistência Social, Cidadania e Combate à Fome, Clarice Santos, garantiu ter ganhado o dia pela participação no evento. "Desde a minha adolescência trabalho com projetos sociais. Me emocionei muito com tudo. Todos os profissionais estão de parabéns. Ganhei meu dia", concluiu.

A coordenadora do CRAS Babi, Maria Bernarda (com o papel na mão) destacou a importância do trabalho desenvolvido pela Secretaria Jeovani Campos / PMBR