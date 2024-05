A secretária dos Animais, Fernanda Vieira (à direita), explicou a importância da castração - Divulgação / PMBR

Publicado 10/05/2024 17:24

Belford Roxo - A castração é o melhor caminho para garantir a saúde dos animais. Por meio do procedimento, segundo a especialistas, o tempo médio de vida do animal aumenta. Por isso a prática é tão recomendada pelos médicos veterinários.



E pensando na saúde e bem-estar dos bichinhos, a Secretaria de Defesa dos Animais de Belford Roxo, em parceria com a Universidade Estácio, realizou uma ação na Escola Municipal Heliópolis, na Educação de Jovens e Adultos (EJA), sobre a importância da castração nos animais de estimação.

Agente da Secretaria dos Animais distribuiu material explicativo Divulgação / PMBR



Foi realizada uma palestra, distribuição de panfletos, e a inscrição de 60 alunos para poderem levar seus bichinhos para castração. A Secretaria Municipal de Defesa dos Animais informou que o projeto tem a possibilidade de se estender e atender a outras escolas do município.

