Dinheiro e celulares apreendidos com os dois milicianos presosDivulgação / 39º BPM

Publicado 11/05/2024 11:01

Belford Roxo – Dois milicianos foram presos em flagrante por policiais militares do 39º BPM (Belford Roxo), na manhã deste sábado (11), quando extorquiam comerciantes no bairro Santa Maria, em Belford Roxo. Com os criminosos foram apreendidos: 02 aparelhos celulares; dinheiro em espécie; e uma motocicleta.



Os milicianos presos eram responsáveis pelas cobranças aos comerciantes nos bairros Babi, Santa Maria e São Bernardo. Um dos presos é suspeito de participação em diversos roubos de carros realizados pela milícia que atua na região.

A motocicleta apreendida pelos policiais militares do 39º BPM com os milicianos presos Divulgação / 39º BPM

A ocorrência policial foi registrada na 54ª DP (Belford Roxo).