A ocorrência policial com as drogas e o suspeito preso foi registrada na 54ª DP - Divulgação / 39º BPM

Publicado 12/05/2024 23:18 | Atualizado 12/05/2024 23:21

Belford Roxo - Um suspeito com uma sacola cheia de drogas, foi preso por policiais militares do 39º BPM (Belford Roxo), na tarde deste domingo (12), na Rua Impala, no bairro Jardim Patrícia, em Belford Roxo.

Na ação, os agentes faziam um patrulhamento quando perceberam um homem em atitude suspeita. Ao avistar a viatura, o homem tentou se livrar da sacola. Após a abordagem, e uma busca no local, foi encontrado a bolsa com as drogas.



A ocorrência policial foi registrada na 54ª DP (Belford Roxo), e o acusado permaneceu preso.