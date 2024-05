Alunos da creche felizes no encerramento da Semana da Família "Família e Escola Todos Conectados Pelo Amor e Transformação" - Divulgação

Publicado 13/05/2024 11:01

Belford Roxo - A Creche Municipal Professor Jorge Victor de Almeida, em Belford Roxo, encerrou com alegria, gratidão, apresentações, e muita emoção, na sexta-feira (10), a Semana da Família com o tema: “Família e Escola Todos Conectados Pelo Amor e Transformação”. Ao longo de cinco dias (06 a 10), a unidade de ensino no bairro Andrade Araújo, promoveu uma série de ações na semana que antecedeu o Dia das Mães, celebrado neste domingo (12).

A Semana da Família fez parte das festividades dos Dias das Mães e integrou pais e responsáveis com a creche municipal Divulgação

Professoras, alunos, comunidade escolar (pais, responsáveis e moradores), e todo pessoal de apoio da creche, compartilharam experiências e vivências, assistindo teatro sobre a dengue e a saúde bucal, com a enfermeira Íris e equipe da Unidade de Saúde da Família (USF) Armindo Feliciano da Silva (Zé Macaco).

Os pequenos alunos da creche participaram de dinâmicas e brincadeiras Divulgação

“O objetivo da semana - Família na Escola Todos Conectados Pelo Amor e Transformação - foi pensando em aproximar mais a comunidade e a escola, pois quando ambos se unem, conseguimos crescer como família pensando no bem estar físico, mental e social de nossas crianças”, destacou a diretora da unidade, Vilma Menezes.

Mãe e aluno felizes no encerramento da Semana da Família Divulgação

Os responsáveis participaram de dinâmicas com os filhos em sala de aula, observaram as atividades feitas pelos pequenos alunos através de uma belíssima exposição dos trabalhos realizados durante o bimestre.

Foi realizada ainda, uma oficina onde os responsáveis fizeram o sabão, ganharam uma apostila e uma amostra do sabão feito durante a oficina rentável.

A diretora Vilma Menezes (microfone) destacou a importância da semana para integração da comunidade escolar com a Creche Municipal Professor Jorge Victor de Almeida Divulgação

“Um agradecimento especial e de gratidão ao prefeito Waguinho, a deputada federal Daniela do Waguinho e ao secretário municipal de Educação, Denis Macedo, que sempre estão pensando em uma Educação transformadora para nossas crianças”, destacou a diretora Vilma Menezes.

Equipe da Unidade de Saúde da Família (USF) Armindo Feliciano da Silva ( Zé Macaco) realizou ações de Saúde Bucal Divulgação

Pais e responsáveis participaram de dinâmicas e palestra sobre a dengue Divulgação

