A roda de conversa debateu políticas públicas para promover equidade e respeito a diversidade nas questões de gênero e orientação sexual - Rafael Barreto/PMBR

Publicado 14/05/2024 17:57

Belford Roxo - A Secretaria de Direitos Humanos e Igualdade Racial de Belford Roxo, através da Coordenadoria de Diversidade, realizou nesta terça-feira (14), uma roda de conversa para debate e atendimento ao público LGBTI+. O evento debateu políticas públicas para promover equidade e respeito à diversidade nas questões de gênero e orientação sexual. A psicóloga da Coordenadoria Municipal de Diversidade, Vanessa Pereira, conduziu dinâmicas com o público presente com o objetivo de trazer reflexões e mensagens de empoderamento à comunidade LGBTI+.

O coordenador municipal de Diversidade, Matheus Goulart, destacou a importância do evento. “É preciso reafirmar que a comunidade LGBTI+ tem voz na cidade e vamos aproveitar esse espaço seguro e acolhedor para dar visibilidade a toda pluralidade das questões”, ressaltou Matheus, que também anunciou o canal de Whatsapp da Coordenadoria para tirar dúvidas, apoiar e acolher os munícipes no contato (21) 98964-3008.

O evento contou com a participação de representantes de diversos setores e debateu o atendimento ao público LFGBTI+ Rafael Barreto / PMBR

A coordenadora do Centro de Cidadania LGBTI+ Baixada II, Ana Costa, esteve presente no encontro. “A iniciativa é fundamental para ampliar o conhecimento e a representatividade da comunidade LGBT+ que sempre enfrentou muitos desafios”, relatou. “Ter esse momento é essencial para proporcionar uma sociedade mais justa e igualitária”, pontuou Ana, uma das pioneiras na inclusão do tema na cidade.