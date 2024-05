Secretário de Defesa Civil, Cristiano Nogueira, acompanha o andamento do cadastro para voluntários - Rafael Barreto / PMBR

Publicado 16/05/2024 17:32

Belford Roxo - As últimas enchentes no Rio Grande do Sul chamou a atenção de alguns municípios pelo país afora. Em Belford Roxo, a Secretaria Municipal de Defesa Civil abriu inscrições para quem desejar ser voluntário e atuar na cidade em caso de desastres ambientais como os das últimas chuvas de janeiro e fevereiro, que deixaram um rastro de destruição e afetaram mais de 30 mil pessoas.



Com o lema: “Salve vidas, seja voluntário na Defesa Civil”, o objetivo é sensibilizar as pessoas para que elas se cadastrem e aumente o número de voluntários. Serão oferecidos cursos (presenciais e on-line) de primeiros socorros e de busca e salvamento para os que se inscreverem. A previsão é que as aulas comecem em junho. “Temos que nos preparar sempre, pois as mudanças climáticas são constantes. Preparamos esse cadastro de voluntários para que eles nos ajudem quando houver algum tipo de desastre ambiental. Estamos vendo que no Rio Grande do Sul a união das pessoas tem conseguido salvar muitas vidas”, avaliou o secretário municipal de Defesa Civil, Cristiano Nogueira.

O cadastro para ser voluntário pode ser feito pela internet. Basta preencher o formulário no link e enviar Rafael Barreto / PMBR



Serviço voluntário amparado por lei



Para se inscrever é fácil. Basta clicar no link (https://surveyheart.com/form/663ab1816b990c4e305d30a4) e preencher o cadastro com nome, gênero (sexo), email, número do celular, endereço, data de nascimento e, em um breve texto, relatar se possui alguma experiência em busca de salvamento e ações de Defesa Civil. Em seguida, ler o artigo 1º da lei 9.608/1998, que dispõe sobre o serviço voluntário e escreve logo abaixo "sim" ou não".

Cristiano Nogueira destacou que os voluntários são importantes no auxílio às vítimas de desastres naturais Rafael Barreto / PMBR



Com 150 servidores, a Defesa Civil de Belford Roxo conta ainda com duas bases (uma no bairro Babi e outra no Parque São José) do Núcleo de Proteção Comunitário. O secretário Cristiano Nogueira destacou que esses núcleos são importantes para agilizar o atendimento em diversos casos. "Precisamos de muitos voluntários, pois constantemente temos chuvas e desastres naturais. Contamos com o apoio da população para se cadastrar e ajudar a Defesa Civil, pois o trabalho é constante", finalizou Cristiano, destacando que os bairros mais afetados pelas últimas enchentes foram: Babi, Cantão, Itaipu, Santa Maria, Parque Amorim, Vale do Ipê e Heliópolis.

As chuvas do início do ano afetaram mais de 30 mil pessoas em diversos bairros de Belford Roxo Rafael Barreto / PMBR