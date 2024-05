Moradora do Lote XV, Eleonora da Rocha, 55, levou sua cadela Nina para ser vacinada - Rafael Barreto / PMBR

Moradora do Lote XV, Eleonora da Rocha, 55, levou sua cadela Nina para ser vacinadaRafael Barreto / PMBR

Publicado 17/05/2024 17:45

Belford Roxo - A Prefeitura de Belford Roxo, através do Departamento de Controle de Vetores e Zoonoses, promoveu, nesta sexta-feira (17), uma campanha de vacinação antirrábica, que imunizou 521 animais, sendo 394 cães e 127 gatos. A ação ocorreu na Associação de Moradores do Jardim Taboca, no Lote XV, e na Praça do Parque Afonso.



O coordenador municipal de endemias, Brayan Lima, afirmou o compromisso com a vacinação nos animais. “A vacinação é muito importante, pois cada um quer o melhor para o seu bicho de estimação”, frisou Brayan. "Mas nem sempre as pessoas sabem sobre o trabalho que fazemos. E então, é muito importante que todos divulguem o que estamos fazendo aqui. Assim poderemos salvar ainda mais animais no nosso município", finalizou o coordenador municipal de endemias.



Ação fundamental



A moradora do bairro Lote XV, Lara Victoria, 19 anos, levou seus dois gatos, Fumaça e Faísca, para tomar a vacina. “Eu acho muito importante porque nem sempre todo mundo tem dinheiro para vacinar os bichinhos. E se ele pegar alguma doença, vai dar bem mais trabalho para saúde pública", frisou. "Se o meu gato tiver contato com outro, que não esteja vacinado, vai espalhar várias doenças por aí, podendo prejudicar outros animais na rua", finalizou Lara.

A campanha de vacinação antirrábica imunizou 521 animais, sendo 394 cães e 127 gatos Rafael Barreto / PMBR



A também moradora do bairro Lote XV, Eleonora da Rocha, 55, levou sua cadela Nina para ser vacinada. “Eu moro aqui há pouco tempo e estava procurando um local para vaciná-los. Essa ação é fundamental para a imunização dos animais”, afirmou Eleonora. "É um trabalho muito importante, ainda mais para quem tem muitos animais”, arrematou Eleonora. A também moradora do bairro Lote XV, Eleonora da Rocha, 55, levou sua cadela Nina para ser vacinada. “Eu moro aqui há pouco tempo e estava procurando um local para vaciná-los. Essa ação é fundamental para a imunização dos animais”, afirmou Eleonora. "É um trabalho muito importante, ainda mais para quem tem muitos animais”, arrematou Eleonora.