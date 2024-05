A equipe da Secretaria de Saúde esteve presente na praça de Areia Branca para distribuir folhetos, informar e orientar a população - Rafael Barreto / PMBR

Publicado 17/05/2024 17:23

Belford Roxo - A Secretaria de Saúde de Belford Roxo realizou, nesta sexta-feira (17), a campanha “Faça Bonito”, que é que uma ação de conscientização em prol do Dia Nacional de Combate ao Abuso e à Exploração Sexual contra Crianças e Adolescentes, que acontece neste sábado (18 de Maio). A equipe esteve presente na praça de Areia Branca para distribuir folhetos, informar e orientar a população sobre a importância do tema e as melhores formas de proteger os jovens.



A psicóloga e gerente técnica de vigilância epidemiológica, Cristiane Macedo, explicou a importância da campanha. “Procuramos fazer essa sensibilização com a população para que as pessoas tenham o conhecimento da rede de apoio que nosso município tem. Além de também entender sobre os casos de abuso de forma que eles possam ser evitados”, frisou. “Damos orientação para a família sobre os tipos de violência, como elas acontecem, onde podem ocorrer e como ajuda para que assim a população fique sempre atenta ao tema”, finalizou Cristiane.



Por que dia 18 de Maio?



Em 18 de maio de 1973, uma menina capixaba, Araceli Cabrera Sánchez Crespo, de oito anos de idade, foi assassinada. Após seis dias, seu corpo foi encontrado com marcas de violência e abuso sexual e o rosto desfigurado por ácido. Os agressores nunca foram punidos. Depois de uma forte mobilização do Movimento em Defesa dos Direitos de Crianças e Adolescentes foi instituída a lei federal 9.970/2000 determinando o 18 de maio como o Dia Nacional de Combate ao Abuso e Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes.

A psicóloga e gerente técnica de vigilância epidemiológica, Cristiane Macedo (à direita), explicou a importância da campanha Rafael Barreto / PMBR



Em caso de suspeita, conhecimento ou presenciar qualquer tipo de violação de direitos contra crianças e adolescentes, denuncie por meio do:



· Disque 100 ou disque denúncia local



· Conselho tutelar



· Polícia Civil, Militar, Rodoviária Federal e delegacias especializadas



