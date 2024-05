O Belford Roxo garantiu uma vaga na Copa Rio, após ter conquistado o vice-campeonato do Campeonato Carioca da Série B2 de 2023 - Willian Davoli / SEBR

Belford Roxo - O time profissional da Sociedade Esportiva Belford Roxo estreia no dia 24 de julho na Copa Rio 2024, enfrentando o Cabofriense, visando uma vaga na Copa do Brasil ou na Série D do Campeonato Brasileiro, em 2025. O sorteio que definiu o adversário do Belzão aconteceu, na terça-feira (14), na Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro (Ferj).

“Para nós belforroxenses é muito importante vermos nosso time fazendo parte de uma competição de tamanha grandeza e que leva o nome da nossa cidade ao cenário esportivo nacional. Significa que todos os nossos esforços para manter um clube genuinamente de Belford Roxo, gerando empregos e dando oportunidades a 600 crianças e jovens jogadores está dando certo. Agora é montar um elenco de craques para vencer a batalha”, falou o presidente do clube, Reginaldo Gomes.



A Copa Rio terá 24 times cariocas. O Belford Roxo garantiu uma vaga, após ter conquistado o vice-campeonato do Campeonato Carioca da Série B2 de 2023.