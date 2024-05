A doação de sangue é um ato voluntário e altruísta que salva vidas. Doar sangue é seguro - Divulgação

Publicado 17/05/2024 15:43 | Atualizado 17/05/2024 15:45

Belford Roxo – O Hemorio estará realizando coleta externa de doação de sangue, neste sábado (18), em Belford Roxo, na Primeira Igreja Batista, em Vila Heliópolis, das 10h às 15h. Os doadores interessados em doar sangue, e ajudar a salvar vidas, estarão sendo recepcionados pelos profissionais do Hemorio.



A PIB de Vila Heliópolis fica na Rua Existente, Lote 12, Quadra 50 (Largo da Baiana).



DOAR SANGUE

A doação de sangue é um ato voluntário e altruísta que SALVA VIDAS. Doar sangue é seguro e quem doa uma vez, não é obrigado a doar sempre. No entanto, é muito importante que pessoas saudáveis doem regularmente.

Como doar



Há 03 principais tipos de doação: de sangue total, por aférese e doação autóloga.



Doação de Sangue Total: é a doação habitual, onde até 450 ml de sangue são coletados em uma bolsa produzida com materiais e soluções que permitem a preservação do sangue. Os homens podem doar de 2 em 2 meses, até 4 vezes ao ano e as mulheres podem doar de 3 em 3 meses até 3 vezes ao ano.



TODAS AS PESSOAS PODEM DOAR SANGUE ?



Há critérios que permitem ou que impedem uma doação de sangue, que são determinados por Normas Técnicas do Ministério da Saúde, e visam à proteção ao doador e a segurança de quem vai receber o sangue.



REQUISITOS BÁSICOS PARA DOAR SANGUE



- Portar documento oficial de identidade com foto (identidade, carteira de trabalho certificado de reservista ou carteira do conselho profissional)

- Estar bem de saúde

- Ter entre 16 (*) e 69 anos, 11 meses e 29 dias (*) jovens com 16 e 17 anos podem doar com autorização dos pais e / ou responsáveis legais e um documento de identidade original desse responsável. Modelo de autorização.

- Pesar no mínimo 50 Kg

- Não estar em jejum. Evitar apenas alimentos gordurosos nas 3 horas que antecedem a doação