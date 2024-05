A ocorrência policial com todo o material apreendido foi registrada na 54ª DP - Divulgação / 39º BPM

A ocorrência policial com todo o material apreendido foi registrada na 54ª DPDivulgação / 39º BPM

Publicado 19/05/2024 13:08

Belford Roxo - Dois suspeitos com drogas, foram presos por policiais militares do 39º BPM (Belford Roxo), no início da noite deste sábado (18), na Avenida Ayrton Senna com a Rua Odisseia, no bairro Jardim Amapá, em Belford Roxo.

A ocorrência policial foi registrada na 54ª DP (Belford Roxo), sendo que um dos suspeitos permaneceu preso.