Jovens atletas da base da SE Belford Roxo durante treinamentoDivulgação

Publicado 20/05/2024 22:59

Belford Roxo - A Sociedade Esportiva Belford Roxo, campeão Carioca da Série C de 2022 e vice-campeão da Série B2 de 2023, visando a preparação das suas equipes de base para as diversas competições esportivas em 2024, realizará nesta quinta-feira (23), às 14h, no Estádio Nélio Gomes, na Rua Umbelina Barcelos, 192, em São Bernardo, a seletiva para capacitação de atletas para as categorias sub-15 e sub-16 (2009 e 2010). Na sexta-feira (24), às 9h e 14h, também no Nélio Gomes, para categoria sub-17 (2007 e 2008).

Para participar da seleção, os atletas terão que fazer a inscrição no Estádio Nélio Gomes, até meia hora antes do início da peneira, após esse prazo as inscrições serão encerradas. Poderão participar atletas avulsos, alunos de escolinhas e projetos comunitários de Belford Roxo e outras regiões do Rio de Janeiro.

“Nosso objetivo é completar nossos times, formar craques e revelar talentos em Belford Roxo. As inscrições são grátis, para que todos tenham as mesmas chances de mostrar o que sabem fazer com a bola no pé. Não percam essa oportunidade!", disse o gerente de futebol de base do clube, Custódio Junior.

Competições que as equipes irão participar de acordo com a categoria: Campeonato Carioca A2, Copa União, Guilherme Embry, Copa Brasileirinho, Carioca B1 e Carioca A2.

Os jogadores deverão levar: Carteira de identidade original e 1 (uma) Xerox, comprovante de residência e atestado médico apto para prática de esporte de alto rendimento.

Material de uso pessoal: camisa branca, short preto, meião preto, chuteira, luva (goleiro). Não serão aceitos uniformes de outras agremiações esportivas.