Grave acidente de carro com poste na Rua Lino Teixeira, no Jacaré, Zona Norte do Rio - Reprodução/Redes sociais

Publicado 23/06/2024 09:21 | Atualizado 23/06/2024 12:26

Rio - Duas pessoas morreram e outras duas ficaram feridas, após um grave acidente de colisão de carro com poste na Rua Lino Teixeira, 232, no Jacaré, Zona Norte do Rio, na madrugada deste domingo (23). Entre os mortos está o motorista, ainda não identificado, de 35 anos, e o passageiro Arthur Santos, de 29 anos. Outros dois ocupantes do veículo foram socorridos pelo Corpo de Bombeiros e levados ao Hospital Municipal Salgado Filho, no Méier.

Os feridos foram identificados como Rafael Silva, de 27 anos, e Robson Araújo, 26. De acordo com o hospital, o estado de saúde deles é considerado estável. Segundo os bombeiros, equipes do quartel de Benfica foram acionados às 3h40 para uma ocorrência de colisão de carro com poste.

Uma imagem publicada por uma testemunha mostra o carro onde estava o grupo completamente destruído na parte da frente. Ainda não há informações sobre o sepultamento das vítimas fatais.