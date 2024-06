Mateus da Silva Ferreira, de 22 anos, morreu na noite desta sexta-feira (21) após ser baleado na Muzema - Reprodução

Publicado 22/06/2024 19:08

Rio - "Era o amor da minha vida. Só quero justiça pelo meu menino". O desabafo é da modelo Ana Clara Leão, namorada do influenciador Mateus da Silva Ferreira, de 22 anos, conhecido como Mateus Doido, que morreu depois de ser baleado durante um confronto entre policiais militares e criminosos na Muzema , em Itanhangá, na Zona Oeste do Rio, na noite desta sexta-feira (21).

Mateus era morador da comunidade e estava na rua, próximo de casa, para buscar uma encomenda para a namorada , quando a troca de tiros começou. A Polícia Militar informou que encontrou o jovem e outros dois homens feridos. Segundo a corporação, os agentes apreenderam três fuzis, granada e drogas junto com o trio.

Ao DIA, neste sábado (22), Ana Clara Leão destacou que o namorado não tinha nenhum envolvimento com o tráfico. Para a jovem, Mateus era uma pessoa que estava sempre alegre e foi injustiçado no momento do tiroteio. Agora, a família busca justiça.

"Mateus nunca foi envolvido com o Comando Vermelho e nunca matou ninguém. Ele era o amor da minha vida. Foi o meu primeiro namorado. Ele sempre teve um sorriso de orelha a orelha, amava dar grau com a moto, me embarcava nas loucuras dele e acabava sempre me apoiando. Eu quero justiça pelo meu menino. Ele não merecia, tinha acabado de fazer 22 anos. Destruíram a vida dele, da família e de quem o amava", disse a namorada.

A vítima chegou a ser levada para o Hospital Municipal Lourenço Jorge, na Barra da Tijuca, ainda na Zona Oeste, mas não resistiu. Familiares estiveram no Instituto Médico Legal (IML) Afrânio Peixoto, no Centro do Rio, neste sábado (22), para liberação e reconhecimento do corpo.

O jovem será sepultado às 15h deste domingo (23) no Cemitério do Pechincha, na Zona Oeste do Rio. O velório está marcado para às 11h.

Confronto

Segundo a Polícia Militar, agentes do Batalhão de Operações Especiais (Bope) foram até a Muzema, na noite desta sexta-feira (21), para fazer uma ação de inteligência com o objetivo de buscar criminosos na região. Durante as buscas, as equipes foram atacadas por cerca de dez suspeitos na localidade conhecida como Dona Dalva, o que gerou um confronto.

Ainda de acordo com a corporação, três homens foram encontrados feridos e com eles foram apreendidos três fuzis, granadas, munições e drogas. Mateus era um desses baleados.

Posteriormente, as equipes encontraram um quarto suspeito baleado. O homem estava escondido em um cômodo de um apartamento na região. Ele também foi socorrido para o Hospital Municipal Lourenço Jorge, assim como os outros três. Na unidade, os policiais verificaram que haviam um mandado de prisão em aberto contra o criminoso.

O caso foi registrado na 16ª DP (Barra da Tijuca) e na Delegacia de Homicídios da Capital (DHC) após as mortes de Mateus e de um suspeito.

Durante a ação foram apreendidos três fuzis, dez granadas, uma granada lacrimogênea, carregadores e munições, dois celulares e drogas.

A PM ainda afirmou que não houve nenhum tipo de envolvimento durante o socorro dos feridos.

De acordo com a Polícia Civil, todos PMs envolvidos na ação foram ouvidos e tiveram as armas apreendidas para perícia. A investigação sobre a morte de Mateus e do segundo homem, ainda não identificado, segue em andamento para esclarecer a dinâmica dos fatos.