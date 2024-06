Assaltante faz uma pessoa refém em hotel quatro estrelas no bairro Ipanema, na Zona Sul do Rio - Divulgação

Publicado 22/06/2024 15:21 | Atualizado 22/06/2024 15:43

Rio - Um criminoso foi preso em flagrante após assaltar e fazer uma pessoa refém em um hotel de luxo em Ipanema, na Zona Sul do Rio, na madrugada deste sábado (22). De acordo com a Polícia Militar, o assaltante, identificado como Carpegiani Muniz Tavares, entrou armado no Hotel Arena, localizado na Rua Francisco Otaviano, e anunciou o assalto. O fato aconteceu por volta das 2h.

Policiais da Coordenadoria de Polícia Pacificadora/UPP Vidigal foram acionados ao estabelecimento e iniciaram uma breve negociação com o criminoso, que se entregou em seguida. Ninguém ficou ferido na ação criminosa. Ainda de acordo com a PM, com Capergiani foram apreendidos um revólver, munições, faca, dois celulares, drogas e uma quantia em espécie de R$ 14,8 mil que havia sido roubado do estabelecimento.

A ocorrência foi registrada na 14ª DP (Leblon). O assaltante também foi conduzido à distrital e está à disposição da justiça. A Polícia Civil informou que também está fazendo buscas para localizar uma mulher suspeita de ser comparsa do criminoso no crime.

O Hotel Arena fica localizado a poucos metros da Praia do Arpoador e é classificado como uma hospedagem quatro estrelas, de acordo com um site de buscas. O estabelecimento também é vizinho à sede da Subprefeitura da Zona Sul.

O DIA tentou contato com o Hotel Arena, mas não obteve resposta até o fechamento desta matéria.