Ivan foi denunciado pela 2ª Promotoria de Justiça de Investigação Penal Especializada - Divulgação

Publicado 22/06/2024 17:39 | Atualizado 22/06/2024 17:59

Rio - O Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro (MPRJ), por meio da 2ª Promotoria de Justiça de Investigação Penal Especializada, denunciou o aposentado Ivan Honorato Carvalho, 65 anos, pela morte da companheira Vânia Baptista Ismael, 52 , após ele não aceitar o fim do relacionamento.

A denúncia destaca que, segundo o laudo de necropsia, Vania foi golpeada na cabeça pelo aposentado. Ela tentou se defender, mas não resistiu às agressões. O caso aconteceu no dia 25 de maio deste ano, em Campo Grande, na Zona Oeste do Rio.

As investigações revelaram que, após o crime, Ivan transportou o cadáver até o estacionamento, no térreo do prédio. Ele adulterou o local do crime para dar a falsa aparência de cena de acidente.

“O ato de extrema violência praticado contra a vítima revela brutalidade fora do comum e insensibilidade que contrasta com o mais elementar sentimento de piedade”, ressaltou o promotor na inicial da ação penal. O MPRJ aponta que Ivan Honorato Carvalho agiu por "motivação torpe, impulsionado pelo abjeto sentimento de vingança decorrente da insatisfação pela iminente separação do casal", enfatizou o promotor de Justiça Alexandre Themístocles.