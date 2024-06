Suspeito estava escondido em Rio das Ostras, na Região dos Lagos - Reprodução

Suspeito estava escondido em Rio das Ostras, na Região dos LagosReprodução

Publicado 07/06/2024 21:49 | Atualizado 07/06/2024 22:22

Rio - Policiais da Delegacia de Homicídios da Capital prenderam, na tarde desta sexta-feira (7), Ivan Honorato Carvalho, em Rio das Ostras, na Região dos Lagos. Ele é suspeito de ter matado a mulher, Vânia Baptista Ismael, e simulado que ela teria tirado a própria vida e se jogado da janela. O caso aconteceu em Campo Grande, na Zona Oeste.

De acordo com as investigações, no dia 24 de maio deste ano, Ivan assassinou a mulher com golpes de instrumento de ação contundente na cabeça, após não aceitar o fim da relação. Logo em seguida, ele manipulou a cena para simular o suicídio da vítima.

Na época do crime, o suspeito disse na delegacia que acordou às 5h do dia 25 e, ao observar pela janela, avistou o corpo de sua mulher na área externa do condomínio, acionando o Corpo de Bombeiros logo em seguida.



Contudo, perícias preliminares acusaram divergência de informações, passando o caso a ser investigado pela DHC. Segundo a polícia, imagens do condomínio onde o crime aconteceu contradizem a versão apresentada pelo acusado em depoimento.

O corpo de Vânia Baptista Ismael foi encontrado no dia 25 de maio deste ano Reprodução

Conforme os investigadores, durante toda madrugada, Ivan manipulou a cena do crime e descartou no lixo materiais utilizados para tentar encobrir a morte da mulher. A perícia identificou diversas manchas de sangue na sala, no quarto da residência do casal e nas escadas do edifício. Também não foram identificadas lesões compatíveis com suicídio no corpo da vítima.

Ainda conforme a polícia, após o crime, o suspeito não retornou mais à residência e se escondeu em Rio das Ostras, onde foi preso.