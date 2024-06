Denúncia foi realizada pelo Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro (MPRJ) nesta sexta - Reprodução

Denúncia foi realizada pelo Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro (MPRJ) nesta sextaReprodução

Publicado 08/06/2024 22:14

Rio - Uma professora de uma creche localizada no Méier, na Zona Norte do Rio, foi denunciada, nesta sexta-feira (8), pelo crime de maus-tratos. Segundo a denúncia, Carla Pereira Alves agrediu fisicamente, por duas vezes, uma criança de 3 anos, portadora do Transtorno do Espectro Autista (TEA), dentro da unidade.

O primeiro caso aconteceu no dia 16 de maio. De acordo com o Ministério Público do Estado do Rio (MPRJ), a mulher recriminou a vítima por ter agredido um colega de turma. Assinado pelo promotor Sauvei Lai, o documento destacou que Carla puxou o cabelo da criança, expondo o perigo à sua integridade física e abusando dos meios de correção e disciplina.

Os fatos foram registrados por uma câmera de segurança da creche. Segundo a denúncia, a professora voltou a cometer violência contra a vítima no dia seguinte. Imagens mostraram a denunciada puxando a criança agressivamente pelo braço dentro de uma sala de aula e se colocando à frente da porta, não deixando ela sair do local.

Duas funcionárias acompanharam o ato de Carla e, conforme informou o MPRJ, uma delas foi até a sala, mas a professora, inicialmente, se recusou a abrir a porta. Ao ir de encontro à criança, outra funcionária constatou marcas vermelhas em seu braço.

O caso foi repassado à Justiça.