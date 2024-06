PMs foram atacados a tiros na Rua Ourique, nos acessos da comunidade Cinco Bocas - Google Street View

Publicado 08/06/2024 18:09

Rio - Um intenso tiroteio em uma rua próxima ao Complexo de Israel assustou moradores dos bairros de Cordovil e Brás de Pina, Zona Norte do Rio, na tarde deste sábado (8). Segundo relatos, as trocas de tiros na região acontecem diariamente.

Em depoimento ao O DIA, residentes contam que as pessoas que vivem no local têm medo de entrar e sair, pois o tiroteio pode surgir a qualquer momento. Motivos estariam variando: desde um carro passar sem responder a ordem de traficantes para reduzir a velocidade e apagar os faróis, a, até mesmo, tiros contra viaturas que "invadem" o perímetro onde há o domínio da facção.

Atualmente, o Complexo de Israel é dominado pelo Terceiro Comando Puro (TCP). Chefiada pelo criminoso Álvaro Malaquias Santa Rosa, o Peixão, a comunidade leva esse nome por causa do domínio do traficante, que é adepto de símbolos do Estado de Israel, como a Estrela de Davi.

De acordo com a Polícia Militar, na tarde deste sábado, agentes do 16° BPM (Olaria) foram atacados a tiros durante um patrulhamento na Rua Ourique, nos acessos da comunidade Cinco Bocas, em Brás de Pina. Os militares precisaram reagir, causando confronto.

Após a troca de tiros, dois bandidos conseguiram fugir para dentro da comunidade. Ainda segundo a PM, não houve registro de feridos na ação e o policiamento foi reforçado na região.

Além dos tiros registrados na tarde deste sábado, moradores contaram que houve tiroteio também na noite desta sexta-feira (7) e na última quinta (6). Na Avenida Schultz Wenk, que dá acesso para a Avenida Brasil, e na Rua Jorge Coelho, os disparos são recorrentes.

Na segunda-feira (3), a Polícia Militar realizou uma operação no Complexo de Israel com objetivo de combater o roubo de veículos e reprimir a movimentação de criminosos da região que atuam nas disputas de territórios. Os alvos foram bandidos das comunidades Cinco Bocas, Pica Pau, Cidade Alta, Vigário Geral e Parada de Lucas.