Corpo de Bombeiros chegou a ser acionado para o local, mas já encontrou vítima sem vida - Reprodução/Instagram

Publicado 08/06/2024 15:10 | Atualizado 08/06/2024 19:45

Rio - Uma idosa morreu após ser atropelada, na manhã deste sábado (8), na rodovia BR-465, antiga Rio-São Paulo, em Seropédica, Baixada Fluminense. O acidente aconteceu quando a vítima, identificada como Romilda Pereira de Lima Garcia, de 62 anos, tentava atravessar a pista, altura do bairro caçador.



De acordo com o Corpo de Bombeiros, uma equipe do Grupamento de Campo Grande foi acionada para o acidente às 8h08. Os agentes já encontraram a idosa sem vida no local.



O corpo dela foi encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML) de Campo Grande. O caso foi registrado na 48ª DP (Seropédica) como homicídio culposo por atropelamento.

Segundo a Polícia Civil, o motorista envolvido na colisão realizou teste de alcoolemia, que deu negativo. Diligências estão em andamento para esclarecer todos os fatos.