Yanna Lavigne participa de mutirão de limpeza na Barra da Tijuca - Fabrício Pioyani / Agnews

Yanna Lavigne participa de mutirão de limpeza na Barra da TijucaFabrício Pioyani / Agnews

Publicado 08/06/2024 16:09

Rio - No dia mundial dos oceanos, mutirões de limpeza foram realizados em praias do Rio de Janeiro, neste sábado (8), e reuniram várias pessoas. A atriz Yanna Lavigne foi uma delas e participou de uma ação nas areias do Pepê, na Barra da Tijuca. A mulher de Bruno Gissoni mostrou empolgação e retirou alguns resíduos do local, como canudos, bitucas de cigarro e itens plásticos. A iniciativa da Zona Oeste ainda contou com atividades e rodas de conversa sobre conscientização ambiental e bem-estar.

fotogaleria

Na Ilha do Fundão, voluntários e cooperados da Associação dos Catadores de Jardim Gramacho e Cooperativa Agrária de Machado separaram, pesaram e registraram no aplicativo KOLEKT os resíduos que estavam na praia da Amendoeira. Na ocasião, também foi discutido como a gestão sustentável de resíduos pode impactar positivamente os ambientes marinhos.

"O comprometimento da Coopama com a limpeza de praias e rios vem desde o início da Cooperativa em participações em eventos e também com o projeto Ecobarreiras, em parceria com a Secretaria do Ambiente e Sustentabilidade (SEAS) e o Instituto Estadual do Ambiente (INEA). Atuamos na instalação das barreiras para evitar que resíduos flutuantes chegassem à Baí­a de Guanabara, e nas praias da Barra da Tijuca e do Recreio dos Bandeirantes", destacou Luiz Carlos, presidente da Coopama.

Presidente da Associação dos Catadores de Jardim Gramacho, Sebastião Santos também comentou a iniciativa. "Nós da ACAMJG somos fruto do reconhecimento da importância vital da limpeza ambiental. Não se trata apenas de preservar a beleza de nossas comunidades, mas também de garantir a saúde pública e a sustentabilidade do nosso planeta. Cada ação de limpeza que realizamos não apenas remove resíduos, mas também promove a conscientização sobre a necessidade de reduzir, reutilizar e reciclar. Estamos comprometidos em contribuir para um futuro mais limpo e saudável, e convidamos todos a se unirem a nós nesse esforço".