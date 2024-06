Foto de Cabo Frio foi tirada de um satélite do espaço - Reprodução

Publicado 08/06/2024 19:04

Rio - A Nasa, agência espacial dos Estados Unidos, postou em suas redes sociais, na tarde deste sábado (8), uma foto de Cabo Frio, na Região dos Lagos do Rio, tirada do espaço. A postagem é uma homenagem ao Dia Mundial dos Oceanos.

Com a legenda de "relaxando no Brasil", a agência explicou aos seus seguidores sobre a origem do nome da cidade. Segundo a Nasa, o município é assim chamado devido ao oceano que o rodeia ser frio. Fortes ventos do Nordeste sofram em direção à costa de Cabo Frio e empurram as águas quentes para longe da cidade, o que permite que a água fria do fundo do mar suba para a superfície.

A postagem ainda destacou que o mar de Cabo Frio é rico em nutrientes e ajuda a alimentar o ecossistema marinho da região.

A foto foi tirada em 16 de setembro de 2023 pelo instrumento OLI-2 (Operational Land Imager-2) a bordo do satélite Landsat 9. A imagem já tem mais de 235 mil curtidas.