Regina Gordilho faleceu nesta sexta-feira (7), aos 91 anos - Reprodução / Câmara Municipal do Rio

Publicado 08/06/2024 15:50

Rio - O corpo da ex-deputada federal e ex-vereadora, Regina Gordilho, foi sepultado na manhã deste sábado (8). O velório aconteceu às 10h, no cemitério São João Batista, em Botafogo, Zona Sul. Primeira mulher a presidir a Câmara Municipal do Rio de Janeiro, Regina morreu nesta sexta-feira , aos 91 anos. Ainda não há informação sobre a causa do falecimento.