Regina Gordilho atuou como deputada federal e vereadora no Rio de JaneiroReprodução / Câmara Municipal do Rio

Publicado 07/06/2024 16:47 | Atualizado 07/06/2024 17:11

Rio - A ex-deputada federal e ex-vereadora Regina Gordilho morreu, nesta sexta-feira (7), aos 91 anos. A parlamentar foi a primeira mulher a presidir a Câmara Municipal do Rio de Janeiro. Até o momento, não há informação sobre a causa do falecimento. Nas redes sociais, políticos lamentaram a perda.

"Sua trajetória política foi marcada por mandatos exemplares, sempre pautados pela ética e compromisso com o bem-estar da população. Como vereadora e deputada federal, Regina se destacou por sua atuação firme e incansável na defesa dos direitos das mulheres, dos mais necessitados e da democracia. Sua presidência na Câmara Municipal do Rio de Janeiro foi um marco histórico, demonstrando sua liderança e compromisso com a cidade", escreveu Washington Reis (MDB), secretário estadual de Transporte e Mobilidade Urbana.

A Prefeitura de Caxias também publicou nota de pesar. "Regina foi uma mulher extraordinária que dedicou sua vida à luta por um Rio de Janeiro mais justo e igualitário. Lamentamos essa perda irreparável e nos solidarizamos com familiares e amigos. Rogamos a Deus conforto espiritual neste momento de dor e saudade."

Nascida em Salvador, na Bahia, Regina passou a morar aos 4 anos no Rio, cidade onde consolidou a carreira política. Dona de uma confecção de roupas, ela decidiu seguir a nova missão depois que o seu filho, Marcellus Ribas Gordilho, foi morto aos 24 anos por cinco policiais militares na Cidade de Deus, em Jacarepaguá, em 1987.

Regina foi vereadora entre 1989 e 1991, ocupando o cargo de presidente da Câmara do Rio. O vice-presidente era o ex-vereador e jogador de futebol Carlos Alberto Torres.

Em nota, a Casa lamentou a morte e se solidarizou com família e amigos. "A parlamentar participou da 3ª legislatura do Legislativo carioca e marcou o parlamento ao se tornar a primeira mulher a presidir a Mesa Diretora desta Casa, no biênio de 1989/1990. Um ano depois, ela passou a atuar como deputada federal", homenageou.

Em 1992, a Regina foi eleita deputada federal e exerceu o mandato até 1995. Na Câmara dos Deputados, ela participou das comissões de Defesa do Consumidor, Meio Ambiente e Minorias, de Minas e Energia e de Relações Exteriores. Ao encerrar sua carreira política, no fim da década de 1990, ela fundou a Associação dos Parentes e Amigos das Vítimas da Violência.